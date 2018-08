Pal Dardai sieht gut erholt aus. Sieben Wochen lang stand Herthas Cheftrainer in der Sonne – auf Herthas angestammtem Übungsplatz und bei den kurzen Trainingslagern in Neuruppin und im österreichischen Schladming. Die körperliche Verfassung, der Teamgeist, die taktische Weiterentwicklung – überall sei seine Mannschaft im Soll, so Dardai auf der Pressekonferenz am Samstagmittag. Jetzt könne es endlich losgehen: "Seit zwei Wochen sagen wir im Trainerstab: 'Es ist Zeit für Druck.' Den kriegst du nur im Pflichtspiel. Wir wollen nach Braunschweig und unsere Chance dort nutzen", so Herthas Cheftrainer.

Den Saisonauftakt sehnen die Hertha-Verantwortlichen auch herbei, um endlich eine Standortbestimmung zu bekommen: Berlins Bundesligist setzt voll auf die Jugend: Die Eigengewächse Arne Maier (19), Jordan Torunarigha (21) und Maximilian Mittelstädt (21) werden in den ersten Spielen wohl in der Startelf stehen. Die Abwehrspieler Karim Rekik und Niklas Stark gehören mit ihren 23 Jahren schon zur Kategorie "erfahrener Profi". Altmeister wie Kapitän Vedad Ibisevic (34) und Salomon Kalou (33) sollen die jungen Wilden mit ihrer Erfahrung führen – auf und neben dem Platz. Der Kapitän hatte Herthas Weg in der Vorbereitung als "unberechenbar" bezeichnet. In den Testspielen schlug sich die junge Mannschaft im neu formierten 3-4-3-System ordentlich. Ein Weiterkommen im DFB-Pokal (Montag, 18:30 Uhr) und ein Sieg im Bundesliga-Auftaktspiel (am 25. August zu Hause gegen Aufsteiger Nürnberg) würden zur allgemeinen Beruhigung beitragen. Nach diesen beiden Spielen könne Trainer Dardai sagen, wozu seine Mannschaft in dieser Saison imstande ist.

Von der unschönen Episode abgesehen, ist es Trainer Pal Dardai gelungen, größere Pokalblamagen abzuwenden, die Herthas Spieler Pal Dardai noch in schöner Regelmäßigkeit miterlebt hatte. Worms, Koblenz, Wuppertal – das ist nur eine Auswahl der kleinen Pokal-Hürden, an denen Hertha scheiterte. "Wenn ein Spieler nach einer langen Vorbereitung hört, dass er in der Startelf steht, denkt er vielleicht ´Ich habe es geschafft´. Das darf nicht sein, die Spieler dürfen nicht zufrieden sein. Das mache ich ihnen klar", erklärt Dardai seine erfolgreichen Starterqualitäten. In den bisherigen drei Spielzeiten, die der Ungar als Cheftrainer begann, gewann Hertha immer das erste Pokal- und das darauffolgende Ligaspiel.

Herthas letztes Spiel im DFB-Pokal hat bleibenden Eindruck hinterlassen: Im Oktober 2017 verlor Hertha ideen- und chancenlos gegen den 1. FC Köln. Der damals abgeschlagene Tabellenletzte der Bundesliga siegte im Olympiastadion mit 3:1. Für Hertha war es erstmals seit Jahren ein Heimspiel im DFB-Pokal, das das Prädikat "machbare Aufgabe" verdiente. Und doch war in der zweiten Runde Schluss. Enttäuschte Anhänger waren daraufhin in den Stadion-Innenraum gestürmt, stellten Herthas Verlierer rustikal zur Rede – tags darauf sicherten Ordner Herthas Trainingsplatz.

"Braunschweig ist voll im Spielbetrieb. Das ist ein Vorteil, aber wenn wir den Kampf annehmen, wird sich unsere Qualität durchsetzen", so Hertha-Mittelfeldspieler Alexander Esswein zum kommenden Gegner. Als Drittligist haben die "Löwen" bereits vier Saisonspiele absolviert. Drei Unentschieden und eine Niederlage sind die magere Bilanz, Braunschweig steht auf dem 18. von 20 Tabellenplätzen. Nach jetzigem Stand würden die Niedersachsen in die Regionalliga absteigen. Dabei standen sie vor gut einem Jahr noch vor dem Schritt in die Bundesliga, in der Relegation scheiterte die Mannschaft am VfL Wolfsburg. Braunschweig, über Jahre ein Spitzenteam der 2. Liga, und in der Saison 2013/14 sogar für ein Jahr gefeierter Bundesligist, wurde in diesem einen Jahr durchgereicht.

"Hitzige Pokalatmosphäre als Spielentscheider – das gibt es nicht mehr"

Das Kräftemessen mit Hertha wird für Braunschweig also eine Art Erinnerung an bessere Zeiten. Das Eintracht-Stadion wird mit gut 24.000 Zuschauern ausverkauft sein, 2.500 davon kommen aus Berlin. Dass eine hitzige Pokalatmosphäre in einem kleinen, engen Stadion ein Spiel zugunsten des Außenseiters entscheiden kann – daran glaubt Hertha-Trainer Dardai nicht mehr: "Für mich ist das nur noch ein Mythos. Früher hatten nur die kleinen Teams diese engen Stadien. Aber heute kennen wir das alle aus der Bundesliga: Dortmund, Schalke, überall sitzen die Fans nah am Spielfeld, das ist kein Problem."