Endlich wieder Bundesliga! Da sollte das Herz jedes Hertha-Fans doch eigentlich aufblühen. Doch schon vor dem Anpfiff war die Stimmung angespannt. Der Grund: Am Freitagabend kündigte der Verein in einer Mitteilung an alle Vereinsmitglieder überraschend an, dass das traditionelle Einlauflied "Nur nach Hause" von Frank Zander von dem moderneren Hit "Dickes B" von Seeed abgelöst wird.

Die Fans reagierten verärgert auf diese Veränderungen – Pfiffe hallten beim Einlauf der Spieler durch das Stadion. Im unteren Bereich der Ostkurve machten die Anhänger des Hauptstadtclubs ihrem Unmut mit einem Banner mit der Aufschrift "Nur nach Hause – Jetzt!" und "Vorstand raus"-Rufen Luft.