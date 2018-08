imago/Action Plus

"Mit Marko haben wir genau den Spielertyp für das zentrale Mittelfeld bekommen, den wir gesucht haben", sagte Hertha-Manager Michael Preetz. "Er ist technisch stark und passt mit seinen defensiven und offensiven Qualitäten, seiner Physis im Zweikampf und seinem guten Kopfballspiel perfekt in unser Anforderungsprofil."

Hertha BSC hat den serbischen Fußball-Nationalspieler Marko Grujic als vierten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler wird für ein Jahr vom FC Liverpool ausgeliehen, wie der Berliner Bundesligist am Sonntag mitteilte. Grujic stand bei der WM in Russland im serbischen Kader, kam aber beim Vorrunden-Aus seiner Nationalmannschaft nicht zum Einsatz.

Auch zuvor hatten die Berliner vor allem junge Profis mit Perspektive unter Vertrag genommen: Diesen Sommer wurden bislang Lukas Klünter (1. FC Köln), Pascal Köpke (FC Erzgebirge Aue) und Javairo Dilrosun (Manchester City U23) neu verpflichtet. "Ich freue mich sehr, dass es mit dem Wechsel geklappt hat", sagte Grujic. "Hertha BSC ist ein großer Verein und die Bundesliga hat mich schon immer begeistert. Ich hatte einige Angebote vorliegen, aber es hat sich niemand so um mich bemüht wie Hertha." Der Serbe war in der vergangenen Saison an Cardiff City ausgeliehen.