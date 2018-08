Was dieser Sieg wert ist, wird sich für das Team von Trainer Pal Dardai am Montag zeigen. Dann treten die Blau-Weißen in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Eintracht Braunschweig (18.30 Uhr) an. In die Bundesliga-Saison startet die Hertha am 25. August (15.30 Uhr) gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg.