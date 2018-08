Bild: imago sportfotodienst

Trainingslager von Hertha BSC - Feinschliff in den Alpen

04.08.18 | 17:09 Uhr

Mit guten Vorsätzen fährt Hertha BSC ins finale Trainingslager vor dem Beginn der Bundesligasaison. Taktiktraining und das Üben von Standardsituationen sollen im Vordergrund stehen - aber auch personelle Veränderungen sind möglich. Von Jakob Rüger



Es ist gute Tradition, dass sich Pal Dardai nach dem Vormittagstraining kurz mit den Journalisten zusammenstellt, um Fragen rund um die Mannschaft zu beantworten. In dieser Woche war Herthas Cheftrainer aber eher etwas genervt. Jeden Tag wollten die Medienvertreter etwas zum anstehenden Trainingslager im österreichischen Schladming wissen. "Die Fragen zu Schladming habe ich jetzt schon 120 Mal beantwortet", raunte der verschwitzte Dardai nach der Donnerstagseinheit, als ihn erneut ein Journalist nach den Schwerpunkten für das Trainingslager fragte.

Teil 2 der Vorbereitungen beginnt

Schladming, die 7.000 Seelengemeinde in der Steiermark, wird für eine Woche die Heimat von Hertha BSC sein. Umgeben von der malerischen Alpenlandschaft, heißt es für die Profis schuften bei sommerlichen Temperaturen. "Wir werden bestimmt an den Sprints arbeiten", vermutet Stürmer Alexander Esswein, "dazu kommt das taktische, also die ganzen Kleinigkeiten damit wir zum Saisonstart in zwei Wochen gewappnet sind." Nun erfolgt der Feinschliff nach dem Pal Dardai die Vorbereitung geteilt hat. Nach einer intensiven läuferischen Vorbereitung, unter anderem im Trainingslager in Neuruppin, folgte eine einwöchige Pause. Jetzt soll sich Hertha spielerisch verbessern. "Wir werden nicht mehr so viel laufen", kündigt Dardai mit einem Augenzwinkern an. "Es geht um die frische, um taktische Ausrichtungen und um Standardsituationen." Dardai will vor allem an der Dreierkette arbeiten, die mittlerweile viele Bundesligavereine als Grundtaktik spielen. Vor einem Jahr hatte der Ungar sie bereits in Schladming intensiv einstudieren lassen. Nun soll das System verfeinert werden, denn auch Dardai will es vermehrt anwenden. Die Berliner wollen in der neuen Saison auch das Spiel durch die Mitte etablieren. Der Bundesliga-Neunte hatte in der vergangenen Spielzeit keinen Plan B wenn der Gegner die Flügel zustellte. Hertha will attraktiver spielen und soll torgefährlicher werden.

Personelle Änderungen sind auch in Österreich noch möglich

Ein Mittel zu höherer Torgefahr sind Standardsituationen. Auch Pal Dardai hat bei der Weltmeisterschaft in Russland beobachtet, dass Freistöße und Eckbälle effektive Waffen sind, wenn zwei Mannschaften sich neutralisieren. Co-Trainer Admir Hamzagic ist für die Standardsituationen verantwortlich und dürfte deshalb einige Übungen leiten. Was im Training einstudiert wird, soll dann in drei Testspielen in die Tat umgesetzt werden. "All das möchte ich dann in den Testspielen sehen. Dort wird jeder Spieler 90 Minuten spielen", so Dardai.



Hochklassig sind die Testspielgegner allerdings nicht. Der FC Liefering ist ein heimischer Zweitligist, dazu kommen Al Shabab Riad aus Saudi-Arabien und der griechische Zweitligist Aiginiakos FC. "Klar es handelt sich nicht um Mannschaften wie Atalanta Bergamo, wo du schauen kannst, wo du stehst", so Dardai. "Trotzdem sind das disziplinierte, fleißige Teams. Da können wir danach alles genau analysieren." Es gibt also keine Ausreden für die 23 Feldspieler und drei Torhüter. Eventuell wird sich auch personell in Österreich noch etwas tun. Marvin Plattenhardt wird seit der Weltmeisterschaft mit englischen Klubs in Verbindung gebracht. In England schließt das Transferfenster bereits am 9. August, also wenn Hertha noch in Schladming weilt.

Geduld auf dem Transfermarkt

Sollte Plattenhardt Berlin verlassen, dann wohl nur gegen ein hohes Schmerzensgeld. Das wiederum könnte Hertha in einen namenhaften Neuzugang für das Mittelfeld investieren. Zuletzt wurden die Berliner mit dem ehemaligen Schalker Max Meyer in Verbindung gebracht, der dann aber zu Crystal Palace wechselte. Ein Verein wie Hertha muss Geduld haben auf dem Transfermarkt. Pal Dardai weiß, er kann keinen Einfluss auf den Transfermarkt nehmen. Deshalb konzentriert er sich lieber auf seine Arbeit – Hertha BSC auf dem Platz besser machen. Das ist der Auftrag für den Trainer in Schladming.

Sendung: Inforadio, 04.08.2018, 6 Uhr