Zum vierten Mal hat sich Hertha BSC im österreichischen Schladming auf die neue Saison vorbereitet. Doch noch nie hat das Trainingslager so viel Ungewisseheit hinterlassen. Der Kader ist jung, hungrig und in Teilen unerfahren. Von Jakob Rüger

Wenn Herthas erfahrenster Profi, Kapitän Vedad Ibisevic, in gemütlicher Runde Platz nimmt und über Herthas Verfassung vor dem Saisonstart spricht, lässt das aufhorchen. Während des Trainingslagers im österreichischen Schladming gab es so einen Moment in der Lobby des Mannschaftshotels. "Man weiß nicht, wo wir stehen. Wir haben viele junge Spieler im Kader, aber dieser Weg ist unberechenbar", warnt Ibisevic vor der neuen Spielzeit. "Der Verein muss wissen, in welche Richtung er gehen möchte."

Der Kapitän schlägt Alarm. Während die Konkurrenz aus Bremen, Stuttgart, Frankfurt oder Gladbach investiert habe, setzt Hertha auf junge, unerfahrene Spieler. Lukas Klünter (22 Jahre alt), Javairo Dilrosun (20) und Pascal Köpke (22) verstärken Hertha in der Breite. Dazu kommen zahlreiche U-20 Talente aus dem eigenen Nachwuchs. Gleich neun Berliner Eigengewächse stehen im neuen Kader. So viel Berlin steckte lange nicht in Hertha.