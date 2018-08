Auf dem Weg in die Kieze

Hertha BSC startet eine neue Werbekampagne in Berlin. In der ganzen Stadt hat der Verein Porträts von 25 Fans aufgehängt mit dem Slogan: "In Berlin kannst du alles sein. Auch Herthaner."

Aus 500 Bewerbungen wurden 25 Fans ausgewählt. Während der gesamten Saison soll es zu jedem Heimspiel weitere Fan-Motive aus den zwölf Bezirken geben. Deshalb können sich Hertha-Fans weiterhin bewerben.

Außerdem wird es wieder das "Kieztraining" der Hertha geben. In der neuen Saison werden insgesamt sechs offizielle Trainingseinheiten bei Clubs in sechs Berliner Bezirken ausgetragen.

Los geht es am 4. September beim TSV Mariendorf in Tempfelhof-Schöneberg. Zudem sind die Wappen aller zwöf Bezirke auf dem Mannschaftsbus abgebildet.