Dardai war zuvor nach dem Saisonziel gefragt worden und hatte seinem Vorgesetzten auf dem Podium den Steilpass zugespielt: "Das muss mein Chef beantworten. Wie die Aufstellung kommt auch die Zielsetzung bei uns von oben." Interpretieren wir dieses viel beschmunzelte Intermezzo so: Nach zwei Monaten der Vorbereitung ist die Laune vor dem Saisonstart (Sonnabend, 15.30 Uhr gegen Aufsteiger Nürnberg) prächtig. Endlich rückt die Liga in den Fokus.

Dieser Satz beflügelt Berlin: "Hertha BSC will Deutscher Meister werden!" Michael Preetz hat es endlich auf den Punkt gebracht. Allerdings hatten Herthas Manager und neben ihm Trainer Dardai zu diesem Zeitpunkt gerade ihre lustige Minute bei der Pressekonferenz am Donnerstagmittag.

Teil von Herthas Weiterentwicklung soll auch Marko Grujic sein. Erst am Dienstag stand der 22-jährige Serbe erstmals mit den neuen Kollegen auf dem Trainingsplatz. Körperliche Präsenz, Torgefahr, Ausstrahlung – der serbische Nationalspieler hat Dardai sofort begeistert: "Der erste Eindruck war sehr, sehr gut. Ich überlege, ob er im Kader steht oder vielleicht sogar in der Startelf."

Am 31. August schließt das Transferfenster in der Bundesliga. Hertha will bis dahin das ewige Talent Sinan Kurt loswerden: "Wir streben das an, auch um dem Jungen einen Neustart zu ermöglichen. Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um zwei Schritte nach vorne machen zu können", so Manager Michael Preetz.

Auch beim Thema Neuzugänge erwartet der Manager eine spannende letzte Woche. Er sei "eng am Markt". Hertha soll noch nach einem schnellen Abwehrspieler fahnden.