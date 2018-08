Die deutschen Hockey-Damen um den Berliner Co-Trainer Florian Keller sind bei den Weltmeisterschaften in London überraschend im Viertelfinale gescheitert. Während die favorisierten Olympia-Dritten die Spanierinnen in der Gruppenphase mit 3:1 geschlagen hatten, unterlag das Team des Bundestrainers Xavier Reckinger im Duell um das Halbfinal-Ticket mit 0:1.

Am Mittwochabend treffen die deutschen Hockey-Damen im Viertelfinale bei der WM in London zum zweiten Mal innerhalb von fünf Tagen auf Spanien. In der Gruppenphase war Deutschland mit 3:1 erfolgreich. Das beeinflusst die Vorbereitung auf das zweite Treffen.

Anders als noch beim 3:1-Sieg im Gruppenspiel gegen Spanien am Samstag tat sich der Weltranglisten-Sechste erstaunlich schwer, seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. "Es hat unfassbar viel nicht geklappt, viele Technikfehler. Wir haben total viele Bälle verstoppt", sagte Nike Lorenz mit Tränen in den Augen.



Spanien trifft nun im Halbfinale am Samstag auf den Sieger der Begegnung Irland gegen Indien. Deutschland hatte zuletzt bei der WM 2010 in Rosario / Argentinien unter den besten vier Nationen gestanden.