Russische Leichtathleten sind wegen des systematischen Dopings für internationale Wettkämpfe gesperrt. Dennoch nehmen 29 Sportler an der Leichtathletik-EM in Berlin teil. Sie starten nicht für Russland, sondern als Authorised Neutral Athletes (ANA). Warum, erklärt ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt.

Hajo Seppelt: Sie dürfen starten, weil es eine Sondergenehmigung des Internationalen Leichtathletikverbandes gibt. Bestimmte Kriterien müssen erfüllt werden, dann dürfen vereinzelt Athleten an großen Wettkämpfen teilnehmen. Im letzten Jahr bei der WM in London waren es 19 neutrale Athleten aus Russland, in diesem Fall sind es in Berlin 29.