Bei den Weltmeisterschaften in Portugal haben die deutschen Kanuten einmal mehr das Rennen um die Medaillen dominiert. Am Finaltag konnten auch die Potsdamer um Sebastian Brendel noch einmal jubeln.

Sebastian Brendel zeigte vier Finger in die Kamera. "Ich bin einfach nur stolz und glücklich", sagte der Potsdamer nach seinem Triumph über 1.000 Meter im Canadier-Einer am Samstag. Zum vierten Mal in Folge gewann der 30-Jährige an diesem Tag auf seiner Paradestrecke den Titel: "Es ist nicht einfach, das jedes Jahr aufs Neue zu schaffen." Bereits über die halbe Distanz sicherte sich der dreifache Olympiasieger am Freitag die Silbermedaille. Am Sonntag, dem Finaltag der Weltmeisterschaften, gewann Brendel nun noch über die Marathon-Distanz von 5.000 Meter Gold und verteidigte auch diesen Titel erfolgreich.