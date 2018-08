Bild: imago/Sven Simon

Die Harting-Brüder bei der Leichtathletik-EM - Eine Scheibe - zwei Welten

07.08.18 | 06:23 Uhr

Die Berliner Harting-Brüder Robert und Christoph sind die Aushängeschilder des deutschen Diskuswerfens. Mit der Qualifikation am Dienstag starten sie in die Heim-EM. Für den einen ist sie eine Zwischenstation - der andere will den letzten großen Wurf. Von Lisa Surkamp

Sie sind groß, athletisch und prägen das Diskuswerfen seit Jahren: Die Brüder Robert und Christoph Harting treiben sich durch ihre Leidenschaft und ihren Ehrgeiz zu Höchstleistungen an und sind als Olympiasieger beide in die Geschichte eingegangen - und dennoch haben sie nur wenig gemeinsam. Seit Jahren wechseln die Brüder kein Wort mehr miteinander. Zu viele Unstimmigkeiten in den Ansichten über Training und Leben gebe es zwischen dem Bruderpaar, seit 2016 trainieren sie nicht mehr in der gleichen Trainingsgruppe.



Robert Harting feiert seinen Olympiasieg in London 2012. | Bild: imago/Camera 4

Ein Titel mehr, ein Trikot weniger

Aufgewachsen in Cottbus fanden die Geschwister den Weg nach Berlin. Schon in ihrer Jugend waren sie erfolgreich - in die Quere kamen sie sich dabei aber nie. Denn als der sechs Jahre ältere Robert 2009 mit dem Weltmeistertitel bei der Heim-WM in Berlin seinen bisher größten sportlichen Erfolg feierte, stand dem jüngeren Christoph der internationale Durchbruch erst noch bevor. Für Robert Harting begannen im Berliner Olympiastadion goldene Zeiten. Unzählige Trikots mussten in den folgenden Jahren dran glauben, denn das Zerreißen seines Leibchens wurde zum Markenzeichen des 2,01 Meter großen Titelsammlers. Der Höhepunkt: sein Olympiasieg in London 2012.



Für Robert Harting schließt sich ein Kreis

Eine herausragende Erfolgsgeschichte, für die sogar Bruder Christoph trotz angespanntem Verhältnis nur lobende Worte findet. "Das ist eine Sportkarriere, die alles hergibt. Der Mensch hat alles erreicht, was man im Sport erreichen kann", sagte er im ZDF. Nicht ohne Grund ist Robert Harting, für den sich in seiner Abschiedssaison in Berlin ein Kreis schließt, das Gesicht seiner Heim-EM. Doch längst ist nicht mehr alles so wie früher. Hinter dem 33-Jährigen liegen schwere Monate, immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück. Erst im April wurde ein Riss seiner Quadrizepssehne diagnostiziert. "Da brauche ich auch die Zuschauer, die Atmosphäre. Der Tag muss stimmen. Es müssen viele Sachen stimmen. Früher war ich unabhängiger von solchen Faktoren."

Christoph Hartin gelang bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 der große Wurf zu Gold. | Bild: imago/Laci Perenyi

Wachablöse in Rio

Die goldenen Jahre sind vorbei. Das weiß auch Robert. "Ich kann nicht mehr die Spitze verteidigen. Ich werde aber schon den einen oder anderen Ritter darstellen, der wehrhaft ist und kurz nochmal Ansprüche stellt", macht er seine Ambitionen für die Europameisterschaften deutlich. Doch auch wenn sein Ehrgeiz ungebrochen ist, eine Wachablöse gab es schon lange. Spätestens mit seinem Olympiasieg in Rio 2016 hat sich Christoph Harting aus dem Schatten seines großen Bruders geworfen. Bei den deutschen Meisterschaften in Nürnberg reichte dem Größeren der Brüder ein Wurf zum Titel.



Heim-EM: Rational bedeutungslos, emotional ein Großereignis

Doch Christoph, der bei der EM deutlich bessere Chancen auf eine Medaille hat als sein Bruder, setzt andere Prioritäten. "Rational betrachtet bedeutet mir eine EM gar nichts. Für mich zählen nur Olympische Spiele", sagte der 28-Jährige in einem Interview des "Hamburger Abendblatts" (Montagsausgabe). Noch drei Mal, bis Los Angeles 2028, würde er gerne Olympiasieger werden. Doch natürlich packt auch ihn in den kommenden Tagen der Ehrgeiz. "Ich will gewinnen. Nach den Weltmeisterschaften 2009 in Berlin ist sie (die EM) emotional betrachtet das Großereignis der Leichtathletik in meiner Heimatstadt. Von daher hat sie einen hohen Stellenwert." Eines haben sie eben doch gemeinsam: Sie sind faire und ehrgeizige Sportler.

