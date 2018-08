Die für Donnerstagabend geplanten Siegerehrungen im Rahmen der Leichtathletik-EM in Berlin müssen wegen einer Gewitterwarnung durch den Deutschen Wetterdienst (DWD) verschoben werden. Bereits um 16.30 Uhr wurde das Programm auf der Europäischen Meile am Breitscheidplatz von den Organisatoren beendet. Am EM-Schauplatz in der City finden insgesamt 38 Siegerehrungen statt.



Auch Zehnkampf-Europameister Arthur Abele und Fabian Heinle, der EM-Zweite im Weitsprung, werden deshalb Gold und Silber erst später erhalten. Die um 19.15 Uhr beginnende Abendsession im Olympiastadion findet dagegen statt. "Es kann aber wetterbedingt zur Verschiebung einzelner Wettkämpfe kommen", heißt es in der Mitteilung. "Die Sicherheit der Athleten, Zuschauer und aller weiteren Beteiligten hat bei den hierzu anstehenden Entscheidungen oberste Priorität."