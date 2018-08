imago/Action Plus

Kanu-Weltmeisterschaften in Portugal

Bei den Kanu-Weltmeisterschaften in Portugal haben die deutschen Boote auch am zweiten Finaltag abgeräumt. Sebastian Brendel revanchierte sich mit einem überlegenen Sieg für die Niederlage am Vortag und auch für die Potsdamerin Franziska Weber gab es Grund zur Freude.