Maike Naomi Schnittger vom SC Potsdam hat bei der Para-Europameisterschaft der Schwimmer in Dublin die Goldmedaille gewonnen.

Die 24 Jahre alte sehbehinderte Athletin gewann über 400 m Freistil. Sie startet in der Klasse S12 (Sportlerinnen mit einer Sehkraft von maximal 3 Prozent). 2011 feierte Schnittger ihren letzten EM-Titel in Berlin über 200 m Freistil. In diesem Jahr wurde sie sogar zwei mal Weltmeisterin über 200 und 400 m Freistil.

Ebenfalls erfolgreich war Denise Grahl vom Hanse SV Rostock. Sie sicherte sich die Goldmedaille über 50 m Schmetterling.

"Ich freue mich über die guten Zeiten, den tollen Einsatz der Aktiven und besonders über die ersten Medaillen. So kann es gerne weitergehen" sagte Bundestrainerin Ute Schinkitz.