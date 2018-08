Am zweiten Tag der Para-Europameisterschaften im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark hat es die ersten Medaillen für Berliner und Brandenburger Athleten gegeben. Die dreifach Paralympics-Goldmedaillengewinnerin Martina Willing, die für den BPRSV Cottbus startet, sicherte sich mit ihrem Wurf auf 20.53 Meter genauso Silber im Diskuswurf, wie der Berliner Prothesenläufer Ali Lacin im 100-Meter-Sprint. Der 30-Jährige lief in 27,39 Sekunden aufs Treppchen und holte sich die Silbermedaille bei seinen zweiten Europameisterschaften.

Für den frühere deutschen Spitzenturner Ronny Ziesmer lief es bei seinen ersten wichtigen

internationalen Wettkampf in der Para-Leichtathletik hingegen nicht ganz so erfolgreich.

Der 39-Jährige aus Cottbus startete im 100-Meter-Sprint im Rennrollstuhl (T51) als krasser Außenseiter und belegte in 34,00 Sekunden den fünften und letzten Platz. Größere Chancen auf ein gutes Abschneiden besitzt Ziesmer, der sich für die Paralympics 2020 in Tokio qualifizieren will, im Keulenwurf am Mittwoch.