An dem Thema kommt bei Hertha gerade keiner vorbei: In der neuen Saison wird anstatt Frank Zanders Hymne "Nur nach Hause", der Song "Dickes B" als Einlauflied gespielt. Die Fans sind empört - und Hertha bemüht sich um Schadensbegrenzung. Von Uri Zahavi

Seit vergangenem Wochenende, so empfinden es zumindest die Fans, wird sowohl am Denkmal von Liedermacher Zander, als auch am Status von "Nur Nach Hause" ordentlich gerüttelt. Grund: Wie Hertha BSC vor dem ersten Bundesliga-Heimspiel der neuen Saison gegen den 1. FC Nürnberg (1:0) mitteilte, wird anstatt Zanders Hymne nun "Dickes B" der Berliner Band Seeed kurz vor Spielbeginn durch das Stadion des Vorjahres-Zehnten der Fußball-Bundesliga schallen. Ehrlich gesagt auch nicht der frischeste aller Songs. Der Aufschrei bei den Fans war dementsprechend groß.

Die Erneuerung des Einlaufliedes löst nun eine Kettenreaktion aus. Da "Dickes B" direkt vor Anpfiff gespielt wird, muss die eigentliche Hertha-Hymne "Nur nach Hause" deutlich früher kommen. Damit entfällt wiederum die Einsingphase für die Fans der Ostkurve.



In einer Mitteilung auf der Internetseite "Förderkreis Ostkurve" klagen die Ultras der Harlekins Berlin '98, dass die Änderungen ohne eine Einsingphase "ein herber Einschnitt in das Stadionerlebnis aller Herthaner" seien. Auch Fank Zander selbst äußerte sich noch am Spieltag, die veränderte Reihenfolge tue "ein bisschen weh". Weiter sagte er im rbb, "die Fans werden schon zeigen, dass es eine falsche Entscheidung war. Sie wollen diese Hymne am Anfang haben. Das ist wie ein Gebet."



Die Fans in der Ostkurve skandierten am ersten Spieltag "Vorstand raus" sowie "Keuter raus" und sangen beim Einlauf der Teams trotzdem "Nur nach Hause". Mit "Keuter raus" ist Paul Keuter gemeint. Der 42-Jährige ist seit 2016 Mitglied der Geschäftsleitung und unter anderem verantwortlich für Kommunikation und Digitales. Ihm wird seitens der Fans die "Hauptschuld" an der "Nur nach Hause"-Degradierung gegeben. Keuter bemüht sich, frischen Wind in die Marke Hertha BSC zu bringen. Mit der neuen Saisonkampagne "In Berlin kannst Du alles sein. Auch Herthaner" sollen auch jüngere Berliner und Brandenburger das Interesse am Verein für sich entdecken.