Bei den Para-Europameisterschaften der Schwimmer in Dublin hat sich Elena Krawzow am dritten Wettkampftag ihre zweite Goldmedaille gesichert. Einen Tag nach dem Sieg über ihre Paradestrecke 100 Meter Brust gewann die 24-Jährige am Mittwoch zeitgleich mit der Britin Hannah Russel auch über 50 Meter Freistil in persönlicher Bestzeit von 27,94 Sekunden.