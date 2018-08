imago/DBS-Akademie Video: rbbUM6 | 17.08.2018 | Sebastian Meyer | Bild: imago/DBS-Akademie

Para-Leichtathletik-EM in Berlin - "Wir wollen die Flamme am Lodern halten"

18.08.18 | 15:47 Uhr

Bei der Para-Leichtathletik-EM geht es natürlich um Medaillen. Doch die Veranstaltung im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ist so viel mehr als das. Sie rückt Menschen in den Fokus, die etwas zu erzählen haben. Auch zehn Berliner und Brandenburger gehen an den Start.



Sie alle haben ihre ganz eigenen Geschichten. Einige davon handeln von tragischen Schicksalen, andere sind echte Erfolgsgeschichten. Aber eines haben die drei Berliner und sieben Brandenburger Teilnehmer an den Para-Leichtathletik-Europameisterschaften gemeinsam: Sie sind Kämpfer und sie freuen sich unheimlich, dass es am Montag endlich losgeht.



"Es ist etwas Tolles zu wissen, dass Familie und Freunde dabei sind", erzählt die Cottbuser Speerwerferin Francés Herrmann. "Und es ist etwas Besonderes, vor heimischem Publikum anzutreten. Das hatte ich auch noch nie." Die Augen der gehbehinderten Paralympics-Bronzemedaillengewinnerin strahlen. "Zuhause will man besonders glänzen", gibt sich Thomas Ulbricht, sehbehinderter Berliner Speerwerfer und Sprinter, besonders motiviert. Und auch Ali Lacin, 28-jähriger Sprinter aus der Hauptstadt, der auf Prothesen über die Tartanbahn jagt, ist sich der Besonderheit dieser Para-EM-Woche bewusst: "Die Vorfreude ist einfach riesig."



600 Athleten aus 40 Nationen kommen in die Hauptstadt, messen sich in 182 Wettbewerben an sieben Tagen. Es geht natürlich um Medaillen, doch es soll nach den erfolgreichen Leichtatheltik-Europameisterschaften vor allem ein buntes Fest werden.



14 Jahre nach schwerem Unfall: Vom Turner zum Para-Sprinter

Ronny Ziesmer schwitzt. Leidet. Gibt alles. Es sind seine letzten Trainingseinheiten, bevor es für den Cottbuser im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ernst wird. Er wird im Rennrollstuhl über 100 und 200 Meter an den Start gehen, außerdem im Keulenwurf. Der 39-Jährige hat eine schwere Zeit hinter sich. 2004 verunglückte der ehemalige Spitzenturner in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele im Training. Im Brandenburgischen Kienbaum verliert er nach einem doppelten Salto am Pferd die Kontrolle, stürzt und knallt mit dem Kopf auf den Boden. Er bricht sich die Halswirbelsäule in Höhe des fünften und sechsten Halswirbels. Seitdem ist Ziesmer querschnittgelähmt. Seine Beine kann er gar nicht mehr bewegen, seine Arme nur eingeschränkt. Vierzehn Jahre später startet er bei den Para-Leichtathletik-EM erstmals bei einem internationalen Turnier für Sportler mit Handicap. "Für mich ist das immer wieder eine Herausforderung. Ich liebe Sport", sagt der Cottbuser. "Und im Rennrollstuhl spielt auch die Kopfkomponente eine Rolle."



Dass die Woche in Berlin in Sachen Medaillen kein Spaziergang wird, ist dem Ex-Leistungssportler natürlich bewusst. "Das ist ein Riesenereignis. Man misst sich mit den besten Europas, das muss man sich einmal vorstellen. Man dümpelt nicht auf irgendeiner Brandenburgischen Meisterschaft herum."



Para-Sport wünscht sich einen Schub durch die EM

Francés Herrmann, die eigentlich viel lieber die Kugel stößt als den Speer zu werfen, will nach Edelmetall greifen. Thomas Ulbricht stimmt zu: "Eine Medaille wäre schon super." Ali Lacin hat bei seinen zweiten Europameisterschaften genaue Vorstellungen, will mindestens aufs Treppchen. Die Erwartungen können also durchaus unterschiedlich sein. Trotzdem haben sie alle etwas gemeinsam: Sie wünschen sich, dass der Para-Sport von der Aufmerksamkeit profitiert. Das gilt nicht nur für diese vier, sondern für die gesamte deutsche 40 Teilnehmer starke Mannschaft. "Bisher haben wir schon einige Beispiele, die zeigen, wie paralympische Ereignisse nach olympischen Ereignissen einen Schub mitnehmen", sagt Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes. "Ich hoffe, dass wir die Flamme am Lodern halten."

