"Ich habe hohe Erwartungen an die Veranstaltung", sagte Andrew Parsons, der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, bei der Pressekonferenz zur Eröffnung. "Die Stadt freut sich auf dieses Ereignis", fügte er an. Die Veranstalter rechnen bis Sonntag mit 20.000 Zuschauern. Am ersten Wettkampfabend soll es bereits 2.000 Sportinteressierte ins Stadion in Prenzlauer Berg ziehen.



Doch das Event soll viel mehr sein als nur ein Wettbewerb. Athleten und Veranstalter wünschen sich ein buntes Fest, welches dem Para-Sport nachhaltig zugutekommen soll. "Wenn die Athleten glücklich sind, sind wir es auch" sagte Parsons - und ermunterte die Sportler, die Atmosphäre aufzusaugen: "Habt Spaß!"