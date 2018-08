Drachenboot-EM in Brandenburg an der Havel

Wer an Drachenboote denkt, hat sicherlich bunte Drachenköpfe und Verkleidungen vor Augen. Nicht so bei der Europameisterschaft, die am Donnerstag in Brandenburg an der Havel startet. Hier geht es mehr um Disziplin als um Spaß. Von Ivo Ziemann