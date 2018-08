Cottbuserin Willing gewinnt Silber im Speerwerfen

Para-Leichtathletik-EM in Berlin

Auch am vierten Tag der Para-Leichtathletik-EM in Berlin haben die Sportler des Deutschen Behindertensportverbandes weitere Medaillen gewonnen. Martina Willing aus Cottbus errang Silber im Speerwerfen. Die 58 Jahre alte dreimalige Paralympics-Siegerin musste sich mit einer Weite von 21,34 Metern nur der Lettin Diana Dadzite geschlagen geben.

Kugelstoßer Sebastian Dietz gewann Gold, mit einer Weite von 15,28 Metern fehlten dem 33-Jährigen jedoch sechs Zentimeter zur angestrebten neuen Bestmarke. "Ich freue mich natürlich, dass ich jetzt erstmals Europameister bin. Aber wenn ich ehrlich bin, war das

Ziel schon der Weltrekord", sagte Dietz von der BSG Bad Oeynhausen - und richtete den Blick bereits auf die Paralympics 2020: "Jetzt muss es in Tokio eben scheppern. Das hier war nur ein Zwischenschritt - wenn auch ein schöner."