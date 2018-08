Die deutschen Sportler haben am Freitag bei der Para Leichtathletik-EM in Berlin drei Goldmedaillen gewonnen. Sowohl die 4x100-Meter-Staffel der Männer als auch Sprinterin Nicoleitzik und Kugelstoßerin Kober sicherten sich jeweils den Sieg.

Nicole Nicoleitzik (Püttlingen) gewann in der Startklasse T36 nach ihrem Sieg über 200 Meter auch über 100 Meter den Titel. In 15,60 Sekunden setzte sie sich in einem spannenden Rennen gegen ihre einzige Konkurrentin Jelisabeta Henkina (Ukraine/15,70) durch. "Es war knapp. Ich weiß gar nicht was ich sagen soll", meinte die überglückliche 23-Jährige.

Ihre dritte Medaille im dritten Wettkampf gewann derweil Katrin Müller-Rottgardt. Nach Gold über 100 Meter und Silber im Weitsprung sicherte sich die sehbehinderte Athletin aus Wattenscheid an der Seite ihres Guides Alexander Kosenkow, selbst dreimaliger Olympia-Teilnehmer mit der deutschen 4x100-m-Staffel, auch über 200 Meter in der Klasse T12 Silber.

Gleiches war am Vormittag bereits Hanna Wichmann gelungen. Die 22-Jährige aus Greifswald, die am Mittwoch schon Bronze im Kugelstoßen gewonnen hatte, musste sich in der Startklasse F56 im Keulenwurf mit 16,63 Meter nur der überragenden Ukrainerin Anastasija Moskalenko (19,42) geschlagen geben.

Die Cottbuserin Frances Herrmann sicherte sich im Speerwurf mit 17,47 Metern Silber, zudem gewann der Berliner Andreas Lehmann Bronze.