Der Berliner Radprofi Maximilian Schachmann hat überraschend die 2. Etappe der Deutschland-Tour gewonnen. Der 24-Jährige, der für das Team Quick Step Floors an den Start geht, setzte sich auf dem 196 Kilometer langen Teilstück von Bonn durch die Eifel nach Trier knapp gegen den Slowenen Matej Mohoric durch. Im Finale der Etappe schlug Schachmann unter anderen auch den Niederländer Tom Dumoulin, Zweiten der diesjährigen Tour de France.

Durch den Etappensieg übernimmt Schachmann das rote Trikot des Gesamtführenden von seinem Teamkollegen Alvaro Hodeg aus Kolumbien. "Es war unglaublich hart, aber mein Team hat mich am Berg perfekt abgeliefert", sagte der 24-Jährige im Ziel.

Der junge Berliner untermauerte mit dem Sieg auch seine Ambitionen auf den Gesamtsieg. "Ich denke schon, das ist unser Ziel, das nach Hause zu bringen", sagte er.

Auf der viertägigen Rundfahrt stehen am Samstag die Fahrt von Trier nach Merzig (177 km) und am Sonntag die Schlussetappe nach Stuttgart an.