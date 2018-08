Die Stimmung ist angespannt, aufgeladen. Mehrere Männer schleichen geschlossen, bedrohlich über eine Straße in Chemnitz, nähern sich zwei Männern mit dunklen Haaren. Einer aus dem Mob rennt los, attackiert einen der beiden, beschimpft ihn rassistisch. Szenen wie diese geistern aktuell durch die sozialen Netzwerke. Videos von Menschen mit offensichtlich rechtem Gedankengut, die Jagd auf Ausländer machen. Aufgezeichnet Anfang der Woche in Chemnitz.

Szenen, die auch beim Fußball-Regionalligisten Berliner AK Entsetzen hinterlassen. "In der Innenstadt von Chemnitz kam es zu wilden Jagdszenen und Straftaten gegenüber Migranten und Geflüchteten. Aus einer größeren Gruppierung von mehreren tausend Menschen heraus wurden erhebliche Straftaten begangen", heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Vereins von Mittwoch. "Die Polizei war überfordert und nicht in der Lage, dem rechten Mob Einhalt zu gebieten. Angesichts unseres bevorstehenden Auswärtsspiels am 15.09.2018 in Chemnitz sind wir alarmiert und in größter Sorge."