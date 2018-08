imago/Björn Drwas Bild: imago/Björn Drwas

BFC Dynamo verliert gegen den BAK - Regionalliga: Babelsberg holt dritten Sieg

11.08.18 | 17:44 Uhr

Der SV Babelsberg 03 setzt seinen guten Saisonstart fort und ist mit einem 4:0-Sieg vorläufig an die Tabellenspitze der Regionalliga Nordost gesprungen. Das Berliner Duell gewinnt der BAK deutlich beim BFC Dynamo.



Dem SV Babelsberg 03 ist der zweite hohe Sieg in Serie gelungen: Am vierten Spieltag der Regionalliga Nordost gewannen die Babelsberger mit 4:0 (4:0) gegen Budissa Bautzen und setzen damit ihren guten Saisonstart fort. Mit neun Punkten nach vier Spielen steht Babelsberg nun zumindest bis zum Sonntag Nachmittag an der Tabellenspitze.

Vier Tore in 15 Minuten

Gegen den Tabellenfünften Bautzen überzeugte die Mannschaft von Trainer Almedin Civa vor allem in der ersten Halbzeit. Nach dem sehenswerten Volleyschuß von Manuel Hofmann zum 1:0 in der 21. Minute gelangen den Hausherren drei weitere Tore in fünfzehn Minuten. Neuzugang Tom Nattermann erzielte beim 2:0 (23. Minute) bereits sein 5. Saisontor, Pieter-Marvin Wolf gelang ein Doppelpack zum 3:0 (26. Minute) und 4:0 (36. Minute). In der zweiten Halbzeit verwaltete Babelsberg das Ergebnis, das bis zu diesem Spiel ungeschlagene Bautzen konnte kaum noch für Torgefahr sorgen. So ist Babelsberg zumindest über Nacht Tabellenführer. Am Sonntag können dann Wacker Nordhausen (bei Viktoria Berlin), sowie der Chemnitzer FC und Rot-Weiß Erfurt im direkten Duell wieder an den Babelsbergern vorbeiziehen.



BFC Dynamo mit Fehlstart, BAK schaut nach oben

Im Berliner Duell unterlag der BFC Dynamo dem Berliner AK deutlich mit 0:3 (0:1) und hat nach der dritten Niederlage in Folge einen Fehlstart in die Saison hingelegt. Mit nur drei Punkten steht der BFC auf Platz 16 und könnte am Sonntag sogar noch auf den letzten Platz abrutschen. Der Berliner AK dagegen ist in der Tabelle auf dem Weg nach oben. Nachdem die Gastgeber vom BFC die Anfangsphase bestimmten, ging der BAK zehn Minuten vor der Pause durch einen Kopfballtreffer von Stürmer Abu Bakarr Kargbo in Führung. Nach der Halbzeit erwischten die Gäste einen guten Start: Mit zwei Toren in zwei Minuten sorgten Leander Siemann (52. Minute) und Seref Özcan (54. Minute) für die Vorentscheidung.

BAK-Trainer Ersan Parlatan war nach dem Spiel zufrieden, wie sich sein Team nach der 0:5-Niederlage gegen Babelsberg präsentierte: "Das Ergebnis passt, die Spielweise passt, die Mannschaft hat die passende Antwort gegeben", sagte Parlatan dem rbb. Mit sechs Punkten aus drei Spielen sieht er sein Team in einer guten Ausgangslage für die Saison: "Wir wollen jedes Spiel gewinnen, so gehen wir auch in die Spiele. Wir wollen ganz klar eine gute Rolle spielen in dieser Regionalliga." Und das, wenn sich die Möglichkeit ergibt, auch ganz oben, denn in dieser Saison steigt der Meister erstmalig direkt in die dritte Liga auf.

