Am Freitagabend waren zwei Berliner Teams in der Regionalliga Nordost gefordert. Während der Berliner AK jubeln konnte, erkämpfte sich der BFC Dynamo ein Unentschieden.

Gegen Erfurt ging der Berliner AK im Poststadion früh und mit etwas Glück in Führung. Kapitän Tunay Deniz (18. Minute) erzielte den Treffer, wobei der Ball noch von einem Erfurter abgefälscht wurde. Andis Shala (78. Minute) hatte per Elfmeter die Chance zum Ausgleich, doch der ehemalige Babelsberger scheiterte an Berlins Keeper Pascal Kühn. Es blieb am Ende beim 1:0 für die Berliner.

"Natürlich sind wir sehr glücklich über den Dreier und unseren ersten Heimsieg der Saison. Ganz klar hat uns Pascal Kühn durch den gehaltenen Elfmeter die drei Punkte gerettet", sagte Trainer Ersan Parlatan nach der Partie. Durch den Sieg sprang seine Mannschaft vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz.