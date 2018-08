Kanu-Dauerbrenner Sebastian Brendel aus Potsdam hat bei der Rennsport-WM in Portugal über 500 Meter das Finale erreicht. Der dreimalige Canadier-Olympiasieger gewann überlegen sein Halbfinale und kämpft dadurch am Abend (17:31 Uhr, MEZ) um seine erste von drei möglichen Medaillen in Montemor-O-Velho bei Coimbra.

Der 30-Jährige musste sich über das Halbfinale qualifizieren, weil er am Donnerstag in seinem Vorlauf nur den dritten Rang belegt hatte. Auf der olympischen Distanz von 1.000 Metern war ihm dagegen der Einzug ins Finale am Samstag gelungen. Am Sonntag startet Brendel außerdem als Titelverteidiger im 5000-Meter-Rennen, dem sogenannten "Marathon".