In der Hauptstadt ist man froh, dass man die Dreifachbelastung ohne Probleme überstanden hat. In der Bundesliga war Hertha BSC nie in Abstiegsgefahr. Dafür hatten die Berliner aber auch keine Chance auf die internationalen Plätze. Am Ende stand Platz 10, ein biederer Mittelfeldplatz, der Pal Dardais Team viel Kritik für eine zu defensive Spielweise einbrachte. Immerhin: In Leverkusen (2:0) und Leipzig (3:2) gab es überzeugende Siege.

International kam Hertha nicht über die Gruppenphase hinaus. Sorja Luhansk und Östersunds FK erwiesen sich als zu stark für den Hauptstadtklub. Trainer Pal Dardai nahm es gelassen und freute sich stattdessen über Spielzeit und Erfahrung für die Nachwuchsspieler. So spielte sich immerhin Herthas größtes Talent, Arne Maier, in die Startelf.