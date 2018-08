Von seinem Heimatverein El-Kanemi Warriors ging es für Abdullahi über Viking Stavanger in Norwegen 2016 nach Braunschweig. Dort hat der Stürmer in 43 Spielen acht Tore erzielt.

Nach einer Knöchel-Verletzung befindet sich der Nigerianer derzeit im Reha-Training. "Die letzten Wochen waren nicht einfach, weil nicht klar war, wo ich künftig spielen werde" sagte Abdullahi. "Jetzt will ich so schnell wie möglich gesund werden und um einen Platz in der Mannschaft kämpfen."

Union will sich noch nach einem weiteren Stürmer umsehen, da Sebastian Polter nach seinem Achillessehnenriss noch mindestens zwei Monate ausfällt.