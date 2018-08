1:2 in der Regionalliga Nordost

Der SV Babelsberg 03 hat seinen Heimauftakt gegen den Chemnitzer FC mit 1:2 verloren. Die Potsdamer hatten nach einer knappen Viertelstunde die erste gute Chance des Spiels: David Danko scheiterte an Chemnitz-Keeper Jakubov.

Im Gegenzug erzielte der Drittliga-Absteiger den ersten Treffer: Der gebürtige Potsdamer und frühere Babelsberger Daniel Frahn brachte Chemnitz per Elfmeter mit 1:0 in Führung (15.). Babelsbergs Masami Okada hatte den Strafstoß per Foul verursacht.



Die Potsdamer wurde dann besser, kamen durch Neuzugang Tom Nattermann zum 1:1 nach einer halben Stunde.

Das Spiel war nun ausgeglichen, erst in der Schlussphase gelang Aufstiegs-Favorit Chemnitz der Siegtreffer: Wieder war es der Potsdamer Junge Daniel Frahn, der auf der rechten Seite frei zum Zug kam. Dejan Bozic verwandelte die Hereingabe zur 2:1-Führung für die Gäste. Für Chemnitz war es der dritte Sieg im dritten Spiel.

Babelsberg ist schon am Mittwoch (8.8.) wieder gefragt, dann beim Berliner AK.



Außerdem spielten am Sonnabend in der Regionalliga Nordost: BFC Dynamo - Germania Halberstadt 0:5.