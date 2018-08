Der siebenmalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin aus Cottbus wird sein Team Katusha-Alpecin zum Saisonende definitiv verlassen. "Katusha-Alpecin ist keine Option, Tony hat kein neues Angebot erhalten", bestätigte sein Manager Jörg Werner der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Das Internetportal cyclingnews.de behauptet, dass der 33-jährige Cottbuser zum niederländischen LottoNL-Jumbo-Rennstall wechselt.

Das wollte Martins Manager Werner allerdings noch nicht bestätigen, da man mit mehreren Teams in Gesprächen sei und LottoNL sei eines davon. "Tony ist in einem Alter, in dem die Wahl gut überlegt sein will", ergänzte Werner.

Tony Martin leidet derzeit noch an den Folgen eines Wirbelbruchs, den er sich bei der achten Etappe der Tour de France zugezogen hatte. Seine Teilnahme an der Deutschland-Tour Ende August musste er deswegen absagen. Ob er bei den Straßenrad-Weltmeisterschaften vom 23. bis 30. September in Innsbruck starte, wolle er kurzfristig entscheiden.