Hertha BSC soll vor der Verpflichtung eines weiteren Neuzugangs stehen. Der niederländische Innenverteidiger Derrick Luckassen könnte die gewünschte Verstärkung in der Abwehr werden. Wie niederländische Medien berichten, sind sich die Berliner mit dem PSV Eindhoven über eine Ausleihe des 23-Jährigen einig.

Luckassen war vor einem Jahr vom AZ Alkmaar nach Eindhoven gewechselt, konnte sich in der Meistermannschaft von Trainer Mark van Bommel aber keinen Stammplatz erarbeiten. Mit einer Leihe zu Hertha könnte der ehemalige Jugendnationalspieler Spielpraxis sammeln. Für Eindhovens Champions League-Qualifikationsspiel am Dienstag gegen BATE Borisov wurde Luckassen bereits nicht mehr in den Kader berufen.