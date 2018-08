Der ambitionierte Berliner Zweitligist wollte beim Thüringer Drittligisten nur nicht stolpern. "Wir müssen sofort selbstbewusst auftreten", hatte Trainer Fischer vor der Partie gesagt. Doch der Plan im stimmungsvollen Jenaer Stadion ging nicht wirklich auf: Die ersten Minuten verliefen verhältnismäßig ereignislos, Union überließ den Gastgebern die Spielkontrolle und damit den Ball. Urs Fischer saß nach acht Minuten Kaugummi-kauend auf der Bank und beobachtete etwas kritisch dreinschauend die Vorstellung seiner Elf. Er gab Felix Kroos erstmals in dieser Saison die Chance von Anfang an.

Als hätten seine Jungs auf dem Platz Fischers Blick gespürt, zogen sie das Tempo deutlich an - und wurden dafür belohnt. Offensiv-Neuzugang Sebastian Andersson ließ aufblitzen, warum er als Hoffnungsträger für das Sturmzentrum geholt wurde: Nach einer präzisen Trimmel-Flanke nickte er, zugegeben extrem freistehend, ein (12. Minute). Als nur kurze Zeit später auch Grischa Prömel jubelnd abdrehte, entspannten sich Urs Fischers Gesichtszüge auf der Bank langsam. Es wirkte einen kurzen Moment so, als könne es ein entspannter Abend für die Köpenicker werden. Doch daraus sollte nichts werden – auch weil das Schiedsrichter-Gespann um Felix Brych Prömels Treffer zu Unrecht die Gültigkeit verwehrte. Sie hatten eine Abseitsposition vermutet.

Anstatt einer beruhigenden Zwei-Tore-Führung hieß es nur Minuten später: Ausgleich. Christopher Trimmel hatte nach einem schönen Jena-Angriff seinen Gegenspieler Wolfram völlig aus den Augen verloren, der Torwart Gikiewicz per Kopf keine Chance ließ (21. Minute). Ein jetzt hoch unterhaltsames Spiel wurde minütlich rasanter. Die Geschichte des Spiels schrieb dann Ex-Kapitän Felix Kroos: Zunächst traf er nach einer erneut starken Trimmel-Hereingabe per Hinterkopf (!) zur erneuten Führung, verletzte sich im Kopfball-Duell mit seinem Gegenspieler aber so schwer am Auge, dass er kurze Zeit später vom Platz musste. Urs Fischer fungierte bei seiner Pokal-Premiere dann sogar kurz als Assistenz-Arzt am Spielfeldrand, überprüfte mithilfe von Handzeichen gemeinsam mit Kroos dessen vorübergehend beeinträchtigte Seh-Fähigkeiten.