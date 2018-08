Bild: imago/Contrast

2. Fußball-Bundesliga - Ausgerechnet Kroos

05.08.18 | 18:57 Uhr

Der 1. FC Union Berlin ist mit einem Sieg in die neue Saison der zweiten Bundesliga gestartet. Das entscheidende Tor schoss der ehemalige Kapitän Felix Kroos - eine besondere Geschichte. Von Simon Wenzel



Der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten, heißt es gerne mal, wenn in der deutschen Lieblingssportart besonders kuriose Zufälle zusammenkommen. Das meistgebrauchte Wort in diesen besonderen Geschichten ist meistens "ausgerechnet". Es wird auch in diesem Artikel vorkommen. Denn dass Felix Kroos, der degradierte Ex-Kapitän, Union zum Sieg schießt ist eine solche Fußballgeschichte.

Zumal eben dieser Kroos nicht nur seine Kapitänsbinde vor der Saison an Christopher Trimmel abgegeben hatte, er musste auch noch zum Saisonauftakt auf der Bank Platz nehmen und im Mittelfeld Neuzugang Manuel Schmiedebach den Vortritt lassen. Wann immer er in seiner Zuschauerrolle auf der leicht abgesenkten Bank im Stadion an der Alten Försterei von den Fernsehkameras eingefangen wurde guckte Kroos eher mäßig glücklich auf den Platz.

Union zeigt noch nicht die gewünschte Spielweise

Das dürfte nicht nur an seiner ungewohnten Rolle gelegen haben, sondern auch am Spiel der Kollegen. Die aktive und dominante Spielweise, die Trainer Urs Fischer gerne von seinem Team sehen will, zeigten die Berliner zunächst nur in den ersten zehn Minuten. Das Resultat: ein gefährlicher Fernschuss von Akaki Gogia (6. Minute) und eine Kopfballchance des neuen Stürmers Sebastian Andersson nach der folgenden Ecke. Die besten Chancen in der ersten Hälfte hatte allerdings der Gegner aus Aue und das gleich zwei Mal gut zehn Minuten vor der Halbzeit (34. Und 36. Minute). Aber Kalig und Nazarov waren so überrascht, dass sie ihre Freiheiten im Union-Strafraum ungenutzt ließen. Spätestens nach gut einer Stunde, als Flügelspieler Kenny Prince Redondo grade planlos den Ball in Richtung Wuhlheide gedroschen hatte und Urs Fischer die Hände über dem Kopf zusammenschlug, muss dem Schweizer Trainer klar gewesen sein, dass es wohl einen besonderen Moment brauchen wird in diesem Spiel. "Vor allem in der Offensive haben wir es zum Teil gar nicht gut gespielt, erste Ballkontrolle, letzter Pass, das war zu unpräzise", erkannte der Schweizer nach dem Spiel.



Perfekt getroffen: Felix Kroos schaut dem Ball hinterher. | Bild: imago/Picture Point LE

Der Freistoß: Ein Kroos-Original

Neun Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit wechselte er also Felix Kroos für Manuel Schmiedebach ein. Etwas offensiver sollte es werden. Sechs Minuten später machte sich Kroos, der Bruder von Deutschlands just an diesem Sonntag gekührtem Fußballer des Jahres Toni Kroos, bereit zum Freistoß. Etwas mehr als 20 Meter vor dem Tor, halblinks - perfekt für den Rechtsfuß. Ein kurzer Schritt, drei lange und dann zirkelte Kroos den Ball in einer atemberaubend schönen Flugkurve ins linke obere Toreck. Ein Meisterwerk von einem Schuss, wie ihn ein Kroos (ob Toni oder Felix) eben kann. Ein Kroos-Original könnte man sagen. "Dass er ihn so trifft, spricht für die Qualität von Felix", sagte sein Trainer Urs Fischer. Und auch Christopher Trimmel, den Fischer zu Kroos' Nachfolger als Kapitän ernannt hatte war begeistert: "Wahnsinn, da kann man nur gratulieren", schwärmte der Österreicher und ergänzte: "Wenn ein Spieler reinkommt und das entscheidende Tor schießt, ist das die perfekte Reaktion." Sie wissen: Nicht, dass Felix Kroos in der Lage ist, solch ein Tor zu schießen, ist die besondere Geschichte. Sondern dass ihm dieser Treffer ausgerechnet heute gelang. Ausgerechnet in dieser Situation. Denn nach den letzten Wochen hätte die Saison für Kroos kaum besser beginnen können.