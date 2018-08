Bild: imago/Eberhard Thonfeld

Union Berlin vor dem Spiel in Sandhausen - "Wir dürfen die bloß nicht unterschätzen"

31.08.18 | 17:33 Uhr

Union Berlin, ungeschlagener Tabellenführer, gastiert am Sonntag in Sandhausen, dem punktlosen Vorletzten. Trotz oder gerade wegen der vielen Neuzugänge wirken die Eisernen, als könnte ihnen in dieser Übergangssaison ein Coup gelingen. Von Uri Zahavi



Im Verlaufe der Woche war im Zusammenhang mit dem Saisonstart des 1. FC Union Berlin immer wieder ein Begriff zu hören: "übererfüllt". "Übererfüllt" haben die Spieler von Neu-Trainer Urs Fischer die Erwartungen bislang. Sieben Punkte aus drei Spielen - inklusive eines sehr respektablen Unentschiedens beim großen Aufstiegsaspiranten aus Köln. Das bedeutet nach drei Spieltagen die Tabellenführung in der zweiten Bundesliga. Eigentlich sollte es ja eine Übergangssaison werden für die Köpenicker, die in der vergangenen Spielzeit mit dem achten Tabellenplatz letztlich so schwer enttäuschten. Aber es läuft zu Saisonbeginn bei den Berlinern. Kein Wunder also, dass der Schweizer Coach der Eisernen gut drauf ist am Freitag bei der Pressekonferenz vor der Partie beim SV Sandhausen. Fischer lacht viel, wirkt entspannt. Aber es kommt vor, dass das Lächeln schlagartig - von jetzt auf gleich quasi - einem ernsten Blick weicht. Das passiert immer dann, wenn der 52-jährige Fußball-Lehrer auf den kommenden Gegner angesprochen wird.



Sandhausen mit Horror-Saisonstart - Union verleiht Dietz

Und das hat einen ganz einfachen Grund: "Wir dürfen die bloß nicht unterschätzen", mahnt Fischer. Sandhausen ist, gelinde gesagt, katastrophal in die zweite Liga gestartet. Nach drei Begegnungen steht in der Punktespalte der Tabelle noch die Null. Drei Niederlagen, erst ein Tore geschossen und sieben kassiert. Eigentlich kein Kontrahent, bei dem den Mannen aus der Hauptstadt zwingend der Angstschweiß auf die Stirn getrieben werden sollte. "Es könnte ein böses Erwachen geben", philosophiert Urs Fischer bedeutungsschwanger. Aber eben nur, wenn man die Baden-Württemberger unterschätzt. "Und das werden wir nicht", versichert der Trainer. "Sandhausen war in dem einen oder anderen Spiel sehr nah dran zu punkten." Das Motto für die Berliner am Sonntag muss also heißen: Selbstbewusstsein ja, Arroganz nein!! Aber davon abgesehen: Punkteausbeute gut, kommender Gegner durchaus schlagbar, plötzlich an der Tabellenspitze - es gibt momentan genug Gründe bei Union, mit einem Schmunzeln durch die Welt zu laufen. Ein weiterer schoss in der vergangenen Saison in 24 Ligaspielen zwölf Tore und macht Verantwortliche und Fans mit seiner bloßen Anwesenheit auf dem grünen Rasen glücklich. Sebastian Polter ist einer aus dem Lazarett der Langzeitverletzten. Der Stürmer trainierte am Donnerstag erstmals nach seinem Achillessehnenriss. Sandhausen kommt für den 27-Jährigen natürlich noch zu früh, aber ein Erfolg sollte auch ohne ihn klappen. "Es liegt wie immer an uns", erklärt Fischer. "Sandhausen ist wie ein angeschlagener Boxer." Das sollte dann endgültig Warnung genug sein. Während sich das Lazarett also langsam zu lichten scheint, vermeldeten die Rot-Weißen am letzten Tag der Transferperiode, noch einen Abgang. Lars Dietz, 21-jähriger Mittelfeldmann, wird für ein Jahr nach Lotte verliehen. Bei den Sportfreunden soll er in der dritten Liga Spielpraxis sammeln. "Lars soll in der kommenden Saison wieder voll angreifen", gab Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Sport bei den Berlinern, den weiteren Entwicklungspfad vor.



Die Neuen funktionieren

Ein Hauptgrund für Unions starken Saisonstart sind die Neuzugänge. Einer von ihnen steht bei den Eisernen im Kasten: Rafal Gikiewicz musste in dieser Spielzeit erst zwei Mal hinter sich greifen. "Wir müssen noch viel lernen", sagt der polnische Routinier, der vom SC Freiburg in die Hauptstadt gewechselt ist. "Aber wir bewegen uns in die richtige Richtung." Gikiewicz ist auf den ersten Blick kein sonderlich gesprächiger Zeitgenosse. Das mag zum einen an seinem etwas bruchstückhaften Deutsch liegen, zum anderen aber auch daran, dass er lieber Taten als Worte sprechen lässt. "Wir trainieren sehr viel an unserer Taktik", gibt Gikiewicz einen Einblick in das Trainings-Innenleben der Mannschaft. "Wir haben viele gute Spieler und viel Potenzial. Und natürlich will ich auch jedes Spiel zu Null spielen." Die Augen des Keepers vermitteln eine Überzeugung, wenn er von seinen Kameraden spricht. Sie sind nach nur kurzer Zeit schon eine Einheit geworden. "Thema ist das nächste Spiel in Sandhausen", lacht Gikiewicz erstmals, wenn er auf einen möglichen Aufstieg als Thema innerhalb der Mannschaft angesprochen wird. Das will man ihm irgendwie nicht so richtig abkaufen. Wer weiß, vielleicht kann sich in dieser Saison ja aus dem Übergang der Gang in die Bundesliga entwickeln.

Sendung: rbb UM6, 31.08.2018, 18 Uhr