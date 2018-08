Der Brand im Stadion des Fußball-Zweitligisten Union Berlin in der vergangenen Woche hat größere Schäden verursacht als zunächst vermutet. Wie der Verein am Freitag auf seiner Homepage bekannt gab, hinterließen vor allen Dingen Rußpartikel und Löschwasser in zahlreichen Räumen deutliche Spuren. Wie lange die Raparaturarbeiten dauern werden, sei bislang nicht abzusehen. Es sei aber von mehreren Wochen auszugehen.

Mehrere Veranstaltungen im Stadion mussten kurzfristig abgesagt werden, das Testspiel der Köpenicker gegen die Grasshoppers Zürich am kommenden Mittwoch wird wie geplant stattfinden können, Anpfiff ist um 18 Uhr.

Am Donnerstag vergangener Woche hatte es am Abend in der Haupttribüne des Stadions An der Alten Försterei angefangen zu brennen. Laut Landeskriminalamt hatte in der ersten Etage ein defekter Kühlschrank Feuer gefangen. Teile des VIP-Bereichs und eine komplette Vorbereitungsküche wurden beschädigt.