Unions Ken Reichel hat Bock auf St. Pauli - "Für solche Spiele wird man Fußballer"

25.08.18 | 09:31 Uhr

Unions Trainer Urs Fischer stellt sich auf eine sportliche Herausforderung ein, Abwehrspieler Ken Reichel auf ein packendes Duell. Wenn am Sonntag der FC St. Pauli im Stadion an der Alten Försterei gastiert, bleiben trotzdem ein paar Plätze leer. Von Stephanie Baczyk



Freitagmittag, neben dem Heimbereich im Stadion an der Alten Försterei. Dort, wo sonst um diese Zeit die Holzbänke vor sich hin stehen, herrscht jetzt Betrieb. Mitarbeiter des 1. FC Union haben sich Plätze gesucht, essen heute mal draußen. Drinnen geht nicht, denn drinnen hat es am Donnerstagabend gebrannt. "Die Feuerwehr war mit einem relativ großen Aufgebot sehr schnell da, hat das Feuer gelöscht und unter Kontrolle gebracht", fasst Pressesprecher Christian Arbeit das Geschehen am Tag danach kurz zusammen. Als Brandherd hat das Landeskriminalamt einen defekten Kühlschrank in der ersten Etage ausgemacht.



Union und die Siegesserie gegen Pauli

Die Austragung des Heimspiels gegen den FC St. Pauli sei nicht gefährdet, hieß es relativ schnell von Seiten des Vereins. Man lüfte und mache sauber. Der erste Schock ist verdaut, Schlimmeres konnte verhindert werden. Trotzdem werden am Sonntag einige Plätze leer bleiben auf der Haupttribüne - dort, wo das Feuer ausgebrochen ist. "Es wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle spürbar sein, dass es keine ganz normale Spieltagsvorbereitung war, aber das Haus ist geöffnet und wir freuen uns auf unsere Gäste", so Christian Arbeit. Die Gäste reisen aus Hamburg an. Es geht gegen den FC St. Pauli. "Die stehen oben, haben zwei Mal gewonnen", weiß Unions Trainer Urs Fischer um den guten Start des Gegners. "Das wird eine Herausforderung für uns." Union gegen Pauli, das waren in der Vergangenheit immer packende Duelle. Die letzten vier haben die Eisernen für sich entschieden, gegen keinen anderen Verein der aktuellen Zweiten Liga haben sie so gut abgeschnitten.

Lenz oder Reichel, das ist hier die Frage

Linksverteidiger Ken Reichel hat in seinen elf Jahren bei Eintracht Braunschweig einige Spiele gegen die Hamburger bestritten. "Deswegen träumt man als kleiner Junge davon, Fußballer zu werden. Für solche Spiele, wo die Stimmung kocht und dann auf's Spielfeld übertragen wird", sagt er mit leuchtenden Augen. Reichel ist gebürtiger Berliner, aufgewachsen in Rudow. "Die Eltern, Omas und Opas sind alle hier", erzählt er über seine Heimat. "Aber hier hat sich 'ne Menge getan in der Zeit, in der ich nicht da gewesen bin. Man sieht halt, Berlin entwickelt sich. Ich freue mich, wieder hier zu sein." In den ersten beiden Ligaspielen war der 31-Jährige gesetzt auf der linken Abwehrseite, gegen den FC Carl Zeiss Jena in der ersten Runde des DFB-Pokals bekam sein Mitspieler Christopher Lenz die Chance, sich auf besagter Position zu beweisen. "Er hat gezeigt, dass er bereit ist, dass er da ist", sagt Coach Urs Fischer. "Dass er Ersatz ist oder auch Stammspieler sein könnte, von daher habe ich die Qual der Wahl und werde mich am Wochenende wieder einmal leider für einen Spieler entscheiden müssen."

Zirkelmeister Kroos ist wieder fit

Sollte die Wahl auf Reichel fallen, will der zwar in erster Linie Tore verhindern, aber "ich hätte auch nix dagegen, wenn da mein erstes Tor gegen St. Pauli fällt." Der 1,84 Meter große Abwehrmann ist für einen Verteidiger ungewöhnlich treffsicher, hat in der vorletzten Saison sieben Buden gemacht. Gegen die Hamburger allerdings ist ihm noch keine gelungen. "Wenn ich mal vorne einen reinschießen kann, freue ich mich natürlich", sagt Reichel und muss lachen. "Und wenn es jetzt am Wochenende direkt klappen sollte, wär's natürlich umso schöner." Es wäre zudem sein erstes Pflichtspieltor im Dress des 1. FC Union. Aber nicht nur der ehemalige Braunschweig-Profi hofft auf seinen Einsatz, auch Unions Neuzugang Robert Zulj rechnet sich Chancen aus. "Der Spieler ist fit. Der saß noch auf der Bank im Pokal bei Hoffenheim. Er ist einsatzbereit", so Fischer über die Leihgabe aus Hoffenheim. "Ob es bei ihm für den Kader oder die Startaufstellung reicht, werden wir dann am Sonntag sehen." Fakt ist: Fabian Schönheim, Marc Torrejón und Joshua Mees stehen für die Partie gegen Pauli nicht zur Verfügung, Felix Kroos dagegen schon.

