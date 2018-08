Bild: imago/Bernd König

Marcel Hartel trifft mit Union Berlin auf seinen Ex-Klub - "Köln hat ganz andere Ziele als wir"

12.08.18 | 08:26 Uhr

15 Jahre hat Marcel Hartel für den 1. FC Köln gespielt, jetzt trifft er zum ersten Mal in einem Pflichtspiel auf seinen Heimatverein - mit dem 1. FC Union. Sein Trainer Urs Fischer setzt derweil auf die richtige Tagesform gegen den großen Favoriten. Von Stephanie Baczyk



Marcel Hartel balanciert über eine rote Sitzschale im Stadion an der Alten Försterei. Macht einen Schritt nach vorne, setzt erst den einen, dann den anderen Fuß eine Reihe tiefer wieder auf - setzt sich hin und wuschelt durch die kurzen, hellbraunen Haare. Auf dem Gesicht ein Grinsen. "Ich kann beide", ruft er. "Die vom Effzeh und die von Union." Es geht um Fußballhymnen. Marcel Hartel, der junge und technisch versierte Mittelfeldspieler des 1. FC Union, hat vor seiner Zeit in Berlin für den 1. FC Köln gekickt. 15 Jahre lang. Und das macht ihn zum begehrtesten Gesprächspartner der Journalisten in dieser Woche. Denn der nächste Gegner der Eisernen heißt Köln (Montag, 20.30 Uhr). "Da sind auf jeden Fall viele Emotionen dabei", sagt Hartel. "Ich mein, ich bin da groß geworden. Das ist meine Heimatstadt." Und es ist das erste Pflichtspiel, in dem der 22-Jährige in Köln gegen Köln antreten muss. Er ist im Stadtteil Chorweiler groß geworden, zwanzig Autominuten vom Stadion entfernt. Hartel hat 45 Karten bestellt. Klar, dass sich die ganze Familie angekündigt hat. Und die hat gute Chancen, ihren Marcel von Beginn an spielen zu sehen.



Fischer hat viel mit Hartel geredet

Beim Heimauftakt gegen Aue durfte Hartel über 90 Minuten ran. In der Rückrunde der vergangenen Saison saß er unter Ex-Coach André Hofschneider oft nur auf der Bank. "Ich habe viel daraus gelernt", sagt er. "Auch, wenn man nicht spielt, muss man weiter Gas geben. Mehr kämpfen, die Ruhe bewahren und im Training versuchen, den Trainer zu überzeugen." Hat geklappt. Urs Fischer, Unions Neuer an der Seitenlinie, hat gerade im Trainingslager viel mit Hartel geredet. "Für mich war wichtig, dass er auch mal vergisst, was war. Das, was zählt, ist jetzt. Und dass er gerade diese Freude, diesen Spaß, das Kreative versucht ins Team zu bringen", beschreibt Fischer den Prozess. "Aber auch bei uns ist es immer wieder möglich, mal nicht zu spielen. Mit solchen Situationen muss ein Spieler auch umgehen können." Dass sich auch die Mannschaft als solche entwickeln muss, hat man gegen Aue gesehen. Defensiv sah das gut aus, offensiv geht mehr. Der Meinung ist auch Urs Fischer. "Für mich ist es wichtig, dass wir einen weiteren Schritt in die richtige Richtung machen", sagt er mit Blick auf die Partie in Köln.



Fischers Plan: Schnellen Kölnern wenig Raum geben

Der 'Effzeh' ist ein Aufstiegskandidat, hat nach dem Abstieg aus der Bundesliga viele Profis im Kader halten können - und sich entsprechend verstärkt. "Wenn ich vor allem ihre Offensive sehe mit Cordoba, Guirassy, Clemens und Drexler - das sind Spieler, die eine gewisse Geschwindigkeit haben. Die auch im eins gegen eins Qualitäten zeigen", so Fischer. "Wenn du ihnen Raum gibst, dann kann es gefährlich werden." Die Kölner haben ihr Auftaktspiel beim VfL Bochum mit 2:0 gewonnen, dabei Kaltschnäuzigkeit bewiesen. Gegen den 1. FC Union sind sie der klare Favorit. "Es wird eine spannende Partie mit sehr sehr viel Aggressivität und Laufbereitschaft von beiden Seiten", glaubt Marcel Hartel. "Aber wir wollen auf jeden Fall nach vorne spielen, uns nicht verstecken, Gas geben und versuchen, das Bestmögliche rauszuholen." Atmosphärisch gesehen verdient das Duell den Titel 'Spitzenspiel' in jedem Fall. 50.000 Fans werden am Montagabend erwartet, das Stadion ist ausverkauft.



Hübner ist eine Alternative in der Innenverteidigung

Unions Coach Urs Fischer hat im Vergleich zum Aue-Spiel eine Alternative mehr auf der Position des Innenverteidigers. Florian Hübner, zuletzt angeschlagen, hat die Woche über gut trainiert. "Er kommt immer besser in den Rhythmus", so der 52-Jährige. Auch, ob mit Felix Kroos der Torschütze des entscheidenden Treffers zum 1:0 gegen die Sachsen von Beginn an aufläuft, lässt Fischer offen. Und er gibt sich abschließend selbstbewusst: "Wenn wir einen guten Tag haben und Köln nicht den besten, dann ist doch vieles möglich."

