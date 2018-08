Zumindest von der Papierform steht Energie Cottbus vor einem Duell der Kontraste: Am Sonntag sind die Lausitzer in Würzburg zu Gast. Während die Lausitzer die Tabelle der 3. Liga anführen, stehen die Kickers am anderen Ende. Von Andreas Friebel

Die Fußball-Euphorie in Cottbus hält weiter an. Nach dem späten Punktgewinn gegen Unterhaching (2:2) stehen die Lausitzer auch nach drei Spieltagen an der Tabellenspitze - das überrascht. "Wir haben gezeigt, welche Klasse in uns steckt. Es ist gut zu wissen, was wir in der Lage sind zu leisten", kommentiert Mittelfeldspieler Kevin Weidlich die momentane Situation beim FC Energie.

Mit diesem Rückenwind reist Cottbus am Sonntag nach Würzburg (14 Uhr), wo der Saisonstart völlig anders verlief. Drei Spiele, drei Niederlagen lautet die Bilanz der Kickers. "Da ist jetzt richtig Druck auf dem Kessel", so Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz am Freitag auf der Pressekonferenz der Lausitzer. "Aber sie hatten auch in der vergangenen Saison solche Probleme und haben die Situation gemeistert."