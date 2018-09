imago sportfotodienst Audio: Inforadio | 25.09.2018 | Nikolaus Hillmann | Bild: imago sportfotodienst

1. Fußball-Bundesliga - Hertha BSC kassiert in Bremen die erste Niederlage der Saison

25.09.18 | 20:23 Uhr

Die Erfolgsserie von Hertha BSC ist gerissen: Bei der 1:3-Niederlage in Bremen fanden die Berliner erst in der zweiten Halbzeit in die Partie und konnten zum ersten Mal in der laufenden Saison keine Punkte holen.



Pal Dardai wirkte frustriert. Nach dem Höhenflug seiner Mannschaft - inklusive des besten Bundesligastarts der Vereinsgeschichte - hat die Mannschaft am Dienstagabend bei der 1:3-Auswärtsniederlage in Bremen einen dicken Dämpfer erhalten. "Wir haben uns etwas vorgenommen und das in der ersten Halbzeit nicht hinbekommen", sagte Dardai nach dem Abpfiff.

Dabei wollten sich die Blau-Weißen nicht auf ihrer beeindruckenden Erfolgsserie ausruhen, sondern in Bremen den ersten Sieg seit zwölf Jahreneinfahren. Der hätte auch für Trainer Dardai eine besondere Bedeutung gehabt. Nur gegen Werder und die Bayern konnte der Ungar als Trainer noch nicht gewinnen. "Wenn ich noch ein bisschen weiter arbeiten darf, knacke ich die vielleicht auch noch", sagte er mit einem Augenzwinkern.

Proteste der Fans Stille für 20 Minuten In den ersten knapp 20 Minuten war es ruhig im Weserstadion. Die Fans protestierten gegen die zunehmende Kommerzialisierung des Profifußballs und die Spieltagszerstückelung.

Hertha gerät durch kurioses Tor in Rückstand

Zu Beginn des Spieles sah der 42-Jährige, wie Werder Bremen das Spiel bestimmte. Mit viel Druck rollte die Mannschaft von Florian Kohfeldt über die Berliner hinweg und belohnte sich für den Einsatz - wenn auch auf sehr kuriose Weise. Nach einem Freistoß von Buri Sahin landete der Ball im Strafraum, wo ihn Hertha-Keeper Rune Jarstein schon zwischen den Händen hatte. Fabian Lustenberger schlug dem Norweger den Ball jedoch wieder weg - und Martin Harnik spitzelte ihn mit der Hacke über die Torlinie zum 1:0 (11.).

Werder blieb nach der verdienten Führung weiterhin das aktivere Team. Harnik (17.) stand bei seinem zweiten Treffer jedoch im Abseits. Kurz vor der Pause hatte Vedad Ibisevic die beste Chance für die Berliner. Sein Schuss aus der Drehung ging jedoch über das Tor. Stattdessen ließ ein Kopfballtreffer von Werders Milos Veljkovic (45.) die Sorgenfalten bei Pal Dardai größer werden. "In der ersten Halbzeit haben wir eigentlich nicht am Spiel teilgenommen. Wir waren mental nicht frisch genug, um in der Offensive Akzente zu setzen", analysierte er. Und das ausgrechnet an dem Tag, da er seinen Sohn Palko von Beginn an eine Bundesligapartie spielen ließ.



Jarstein verletzt - Dilrosun verkürzt aus spitzem Winkel

Nach der Halbzeitpause kam Hertha-Keeper Jarstein nicht mehr aus der Kabine. Der Norweger war bereits vor der Partie angeschlagen und wurde wegen einer Prellung am Oberschenkel durch Thomas Kraft ersetzt. Die Berliner präsentierten sich nun offensiver. Der Anschlusstreffer von Javairo Dilrosun kam in der 53. Minute jedoch aus dem Nichts. Aus ganz spitzem Winkel verkürzte er auf 1:2 und ließ bei den Fans der "alten Dame" wieder Hoffnung aufkeimen.



Verwandelter Elfmeter nimmt Hertha die letzte Hoffnung

Die Euphorie war schnell verflogen, als der Schiedsrichter nach einem Foul von Marvin Plattenhardt an Gebre Selassie auf den Elfmeterpunkt zeigte. Im fünften Bundesligaspiel war es bereits der fünfte Eltmeter gegen die Berliner - und Keeper Kraft war gegen Max Kruse chancenlos (66.). Ein Treffer, der Wirkung zeigte. Hertha schien den Glauben an eine Aufholjagd gegen Werder verloren zu haben - und ging zum ersten Mal in dieser Saison als Verlierer vom Platz. "Nach dem Anschlusstor hatte ich wieder ein wenig Hoffnung auf ein Unentschieden, aber nach dem dritten Gegentor war alles entschieden", sagte Trainer Dardai.



Hertha erwartet Meister München

Der Ungar muss es also weiter versuchen, wenn es mit einem Sieg gegen Bremen als Trainer klappen soll. Schon am Freitag kommt mit Bayern München der zweite Verein, der noch auf seiner Liste steht. Vielleicht gelingt den Berlinern gegen den deutschen Meister zu Hause im Olympiastadion ja die ganz große Überraschung.



Sendung: rbb24, 25.09.2018, 21.45 Uhr