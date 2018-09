Bild: imago sportfotodienst

Spiel gegen Holstein Kiel - Union Berlin siegt spektakulär in der Nachspielzeit

25.09.18 | 20:27 Uhr

Wer am Dienstag die Alte Försterei vor der 90. Minute verlassen hat, hat einen späten Doppelschlag von Union Berlin verpasst. In der Nachspielzeit überrannten die Köpenicker Kiel geradezu. In den letzten Sekunden gelang Sebastian Polter ein wahres Zaubertor.



Mit einem Super-Endspurt und der Tore-Krönung des wiedergenesenen Sebastian Polter ist der 1. FC Union in der 2. Fußball-Bundesliga auf Rang zwei gerückt. Die weiter unbesiegten Berliner bezwangen am Dienstag durch die späten Treffer von Grischa Prömel (90. Minute) und Polter (90.+4) Holstein Kiel mit 2:0 (0:0). Nach zuvor drei Remis nacheinander rücken die Eisernen mit dem Sieg nach der ersten Hälfte des 7. Spieltages mit 13 Zählern hinter Spitzenreiter 1. FC Köln (16) auf einen direkten Aufstiegsplatz.



Vor 20.879 Zuschauern an der Alten Försterei war Holstein zunächst das bessere Team, nutzte seine Chancen aber nicht. So verhinderte der Berliner Torwart Rafal Gikiewicz unter anderem gegen den südkoreanischen WM-Teilnehmer Jae-Sung Lee die Kieler Führung. Die engagierten Gastgeber steigerten sich zwar und erhöhten den Druck, konnten ihre Gelegenheiten zunächst aber ebenfalls nicht in zählbaren Erfolg ummünzen. "Man muss schon sagen, dass wir uns in der ersten Halbzeit sehr schwer getan haben", fand Unions Grischa Prömel.



Polter trifft im ersten Spiel nach Verletzungspause

Nach dem Seitenwechsel legte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer dann aber zu, doch Akaki Gogia und im Nachschuss Simon Hedlund scheiterten am aufmerksamen Kenneth Kronholm (49.). Auch in der Folge machte Union Druck, doch die Kieler Abwehr hielt zunächst stand. In der 90. Minute durchbrach Prömel die Kieler Mauer und traf. Polter gab nach acht Monaten Zwangspause wegen eines Achillessehnenrisses gegen Kiel sein Comeback. In der 76. Minute wechselte Trainer Urs Fischer den Stürmer ein. An der Vorbereitung des ersten Tores war der 27 Jahre alte Angreifer ebenfalls beteiligt, das zweite erzielte er mit sehenswertem Fallrückzieher selbst. "Ich konnte in dem Moment kaum atmen", sagte ein sichtlich emotionaler Polter, "Sieben Monate harte Arbeit haben sich gelohnt. Ich bin überglücklich." Trainer Fischer lobte: "Heute hatte ich wirklich das Gefühl, dass die Mannschaft mehr Mut hat. Wir sind immer wieder gefährlich geworden."

Sendung: rbb24, 25.09.2018, 21.45 Uhr