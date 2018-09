Landespokal | Fürstenwalde steht in Runde drei

Es war ein Nachmittag, den man in Babelsberg wohl schnell vergessen möchte. Die Nulldreier schieden gegen Fürstenwalde in Runde zwei des Pokals aus. Vor teils leeren Rängen: Block M war nach den Vorfällen im Pokalfinale der vergangenen Saison gesperrt.

Das Urteil lautete zunächst: Komplett-Ausschluss der Nulldreier aus dem Pokal . Es wurde später aufgehoben. Im Berufungsverfahren erreichte der Verein eine Teilnahme am Wettbewerb. Die Auflagen waren jedoch streng. Unter anderem: die Sperrung von Block M. Einige der Ultras, die dort sonst ihr Zuhause haben, blieben gegen Fürstenwalde vor dem Stadion. Aus Protest. 30 bis 40 Leute saßen dort auf Bierkisten - und verteilten Flyer.

Es waren leere Stufen unter dem weißen Schild mit dem schwarzen M - dort, wo sonst der harte Kern der Babelsberger Fans in der Nordkurve steht. Der Grund für die Sperrung: Der Finaleklat aus der vergangenen Saison. Fans von Babelsberg 03 hatten damals gegen Cottbus gezündelt - Böller und Rauchbomben waren auf den Rasen im Karl-Liebknecht-Stadion geflogen. Später liefen sie auf den Platz und verhinderten damit die Siegerehrung.

Sie ließen sich auch vom Vorsitzenden Archibald Horlitz nicht umstimmen. Der war vor Spielbeginn noch einmal vor den Toren gewesen und hatte darum geworben, doch ins Stadion zu kommen. Vergeblich. Doch nicht nur sie fehlten. Insgesamt blieb es deutlich leerer. Und leiser. 1.361 Zuschauer kamen. Pokalstimmung blieb aus. "Wir hätten uns natürlich gewünscht, wir hätten noch mehr Support. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch happy, dass wir überhaupt im Pokal antreten dürfen", sagte Horlitz in der Halbzeitpause dem rbb.

Schon vor dem Spiel hatten die Gruppen "Filmstadt Inferno 99" und "Scortesi" auf Facebook den Boykott angekündigt. "Der Fakt, dass wir nun doch im Landespokal antreten dürfen, ließ in Babelsberg fast vergessen machen, zu was für einem Preis - eine Kollektivstrafe, die das Ausleben von aktiver Fankultur und den Ausdruck der Liebe zu unserem Verein unmöglich macht", hieß es dort. Und weiter: "Wir werden vor den Stadiontoren das Spiel verfolgen und versuchen unseren Anliegen Gehör zu verschaffen."

Diejenigen, die kamen, sahen ein sportlich spektakuläres Spiel im Karl-Liebknecht-Stadion - auch wenn es einen gewissen Anlauf brauchte. Zur Pause stand es noch 0:0 zwischen den Teams, die beide in der Regionalliga Nordost antreten - mit bislang sehr unterschiedlichem Erfolg: Während die Nulldreier nach sechs Spieltagen mit 13 Punkten in der Spitzengruppe der Liga zu finden sind, hat Fürstenwalde erst einen Zähler auf dem Konto. Tabellenplatz 18.

Im Pokalspiel war von einem vermeintlichen Qualitätsunterschied nichts zu sehen. Fürstenwalde war vor der Pause offensiv die aktivere Mannschaft. Und Babelsberg: Die trafen zwar ins Tor, Tom Nattermann stand jedoch im Abseits (19.). In Führung gingen die Gastgeber trotzdem: Kurz nach der Pause - durch ein Eigentor. Ingo Wunderlich wollte an der Strafraumgrenze klären, doch aus dem gedachten Befreiungsschlag wurde ein Treffer ins eigene Netz, der - so bitter es für die Fürstenwalder war - durchaus Züge eines Traumtores hatte.