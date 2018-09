14.600 Abonnenten hat Lara Lessmann auf Instagram. Und die lässt die gebürtige Flensburgerin, die auf die Sportschule Köpenick geht, an ihrer Leidenschaft teilhaben. "BMX makes me smile", steht unter einem der Posts. Und ja, Lara strahlt. Ansonsten gibt es Bilder und Videos von spektakulären Tricks auf Rampen in der ganzen Welt. Die letzten Bilder: Danzig, Minneapolis, Barcelona. Oder von ihr auf den Siegertreppchen.

Ihr Zuhause sind die Rampen im Mellowpark. Früher stand dort, auf dem Gelände an der Wuhlheide, eine Kabelfabrik. Heute ist es der Ort, an dem die 18-Jährige täglich ihre Tricks einstudiert. Und das sind nicht irgendwelche. Lara ist längst Weltklasse - und beweist das immer wieder: Bei der Urban-Cycling-WM in Chengdu holte sie 2017 Silber im BMX-Freestyle. Und die Zwischenbilanz im Jahr 2018 ist bislang ebenso beeindruckend: In acht Wettwerben trat Lara an - acht Mal landete sie am Ende auf dem Treppchen.