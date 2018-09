"Es ist wirklich toll, dass das geklappt hat. Als deutscher Profi in einem deutschen Team zu fahren, ist natürlich perfekt", sagte Schachmann am Mittwoch. Der Berliner war in dieser Saison zunehmend in den Fokus gerückt: Ihm gelangen seine ersten drei Profisiege, unter anderem gewann er eine Bergetappe beim Giro d'Italia.

Im neuen Team trifft er nun auf weitere deutsche Radsport-Hoffnungen. Sowohl Emanuel Buchmann, der die großen Rundfahrten im Visier hat, als auch Straßenmeister Pascal Ackermann starten für die Mannschaft, die ihren Sitz in Raubling in Oberbayern hat. Zudem gehört einer der Stars der Radsport-Szene zum Team: der slowakische Weltmeister Peter Sagan.

"Der Weg, den das Team die letzten Jahre beschritten hat, ist sehr vielversprechend, besonders für die Zukunft des deutschen Radsports. Da bin ich natürlich sehr gerne ein Teil dieser Reise", wird Schachmann auf der Seite von Bora-Hansgrohe zitiert. Die nächste Aufgabe für den 24-Jährigen ist die Straßenrad-Weltmeisterschaften in Innsbruck. Dort ist er im Einzelzeitfahren (26. September) sowie im Straßenrennen (30.) am Start.