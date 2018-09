Energie Cottbus steht in der dritten Runde des Brandenburger Landespokals. Beim Landesligisten Angermünder FC gewann der Drittliga-Zwölfte souverän mit 3:0. Die Tore für die Lausitzer erzielten Marcelo de Freitas Costa (15.), Fabio Viteritti (51.) und Fabian Graudenz (78.).

Anders als beim knappen 1:0-Sieg bei Fortuna Glienicke in der ersten Runde liefen diesmal zahlreiche Energie-Stammspieler auf. An der Seitenlinie fehlte jedoch Trainer Claus-Dieter Wollitz. Der 53-Jährige war am Mittwoch am Meniskus operiert worden. Vertreten wurde er von seinem Co-Trainer Frank Eulberg.