In der 13. Minute schoss die 21-jährige Nina Ehegötz Turbine in Führung. Svenja Huth, die zuletzt auch bei der Nationalmannschaft wichtige Tore erzielt hatte , legte nur fünf Minuten später das 2:0 nach. Ehegötz mit ihrem zweiten Treffer (21.) sowie Bianca Schmidt (30.) und Lara Prasnikar (44.) machten die Hoffnungen der Meppenerinnen auf eine Pokalsensation endgültig zunichte. In Hälfte zwei sorgte Felicitas Rauch für den 6:0-Endstand.

Der erste Schritt ist gemacht - und es soll nicht der letzte in der diesjährigen Pokalsaison gewesen sein: "Wir wollen so weit wie möglich kommen", hatte Matthias Rudolph bereits vor dem Spiel in Meppen angekündigt. In der letzten Pokalsaison war für Turbine im Halbfinale Schluss. Der Gegner war damals Bayern München - der Endstand: 1:3.

Zunächst steht aber der Bundesliga-Start an. Am 16. September ist Turbine um 11 Uhr bei der TSG Hoffenheim zu Gast.