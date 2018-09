Weltcup in Berlin

Den deutschen Wasserballern ist zum Auftakt des Heim-Weltcups in Berlin ein echter Coup gelungen: Das Team von Bundestrainer Hagen Stamm besiegte Vizeweltmeister Ungarn mit 12:10. Damit lebt die Hoffnung auf eine Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2019 in Südkorea. Vier Startplätze für das Turnier werden in Berlin ausgespielt.