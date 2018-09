imago/Eibner rbb 24 | Uri Zahavi | 23.09.18 | Bild: imago/Eibner

2:1 in der Overtime - Eisbären gewinnen in Augsburg

23.09.18 | 22:00 Uhr

Nachdem die Eisbären Berlin am letzten Freitag ihren ersten Saisonsieg feierten, konnte die Mannschaft von Clément Jodoin am Sonntagabend nachlegen. Nach langem Kampf gegen die Augsburger Panther setzten sich die Berliner in der Overtime mit 2:1 durch.

Im ersten Drittel der Partie begannen beide Mannschaften körperbetont und zweikampfstark. Die Zuschauer bekamen viele intensive Situationen auf beiden Seiten, aber kaum Torchancen zu sehen. In den letzen Minuten des ersten Drittels konnten sich die Berliner dann zwar eine leichte Feldüberlegenheit erarbeiten, diese aber nicht in Tore ummünzen.

Eisbären gehen in Führung

Das zweite Drittel ging zunächst weiter wie gewohnt - viele Zweikämpfe und einige Tumulte mit Zeitstrafen auf beiden Seiten. In der 26. Minute kam Berlin dann allerdings zum ersehnten Führungstreffer. Nach langer Begutachtung der Videobilder durch das Schiedsrichtergespann wurde der Treffer von Micki DuPont anerkannt. Der Puck war nach dem Schuss des Kanadiers für einen kurzen Moment hinter der Torlinie: das 1:0 für den Gast. Das Spiel gestaltete sich im Anschluss weiter zäh. Viele Unterbrechungen und Zeitstrafen sorgten dafür, dass die Partie an Struktur verlor und kein Team wirklich in Spielfluss kam. Immer wieder wurde das Publikum im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion durch Kämpfe auf dem Eis angestachelt, sodass die Stimmung immer hitziger wurde.



Augsburg kommt zum Ausgleich

Nachdem beide Mannschaften bislang die vielen Überzahlsituationen nicht ausnutzen konnten, machten es die Augsburger in der 45. Minute besser. Die Zeitstrafe für Berlin nach Stockschlag von Mark Olver nutzte Simon Sezemsky zum Ausgleich. Den Schuss des Augsburger Verteidigers konnte Eisbären-Torwart Kevin Poulin nicht halten. Der Treffer gab den Augsburgern Auftrieb. Die Mannschaft von Mike Stewart machte Druck, und nur Kevin Poulin konnte sein Team in die Verlängerung retten.

Entscheidung in der Overtime

Die Entscheidung musste nun in der Overtime her. Im drei gegen drei entwickelte sich eine schnelle Verlängerung, in der es hin und her ging. Nach vier Minuten war es Neuzugang Colin Smith, der die Entscheidung zu Gunsten der Berliner erzwang. Bedanken können sich die Eisbären auch beim starken Torwart Kevin Poulin, der ein ums andere Mal stark parierte. Mit dem zweiten Sieg des Wochenendes stehen die Eisbären Berlin nun mit zwei Siegen aus vier Spielen dar. Am kommenden Freitag trifft Berlin in der Mercedes-Benz Arena auf die Iserlohn Roosters.



