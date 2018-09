Bild: imago/Steffen Beyer

0:0 gegen Großaspach - Torloses Remis für Energie Cottbus

15.09.18 | 16:51 Uhr

Trainer Pele Wollitz hatte vor der Begegnung gegen Großasbach vor "einem gefährlichen Spiel" gewarnt. Seine Einschätzung sollte sich bestätigen. Cottbus hatte zwar die besseren Chancen, die Gäste aus Baden-Württemberg setzten aber immer wieder Nadelstiche. Von Jonas Bürgener

Fußball-Drittligist Energie Cottbus hat einen Heimsieg verpasst. 0:0 endete die Partei am Samstag gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Dabei sahen die rund 5.600 Zuschauer im Stadion der Freundschaft ein Spiel, das mit viel Tempo und Chancen auf beiden Seiten begann. Bereits in der dritten Minute setzte Streli Mamba sich auf der rechten Seite gut durch und verfehlte das Gehäuse des Gegners nur knapp. Auch im Anschluss blieb Cottbus am Drücker. Marcelo Freitas versuchte sich in der 15. Minute per Fernschuss und Kevin Weidlich setzte einen Kopfball nach zwanzig Minuten an den Querbalken, die beste Chance bis dahin.

Spiel verliert an Struktur

Spiel verliert an Struktur

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz konnte sich die ersten Minuten seiner Mannschaft also zufrieden anschauen. Bis zur 25. Minute. Die Cottbuser Abwehr agierte ein erstes Mal unkonzentriert. Eine Situation, die bereits geklärt gewesen schien, wurde durch Jose Matuwilas Ballverlust im Sechzehner wieder scharf gemacht. Makana Bakus Schuss verfehlte das Tor der Cottbuser nur knapp. Insgesamt wirkten beide Teams im Anschluss verunsichert. Viele Fehlpässe auf beiden Seiten ließen das bis dahin durchaus attraktive Drittliga-Spiel ein wenig an Qualität einbüßen. Erst kurz vor der Halbzeit konnte Streli Mamba seine Schnelligkeit ein weiteres Mal gut ausspielen. Der Stürmer setzte den Ball aber am Tor vorbei und verpasste sein viertes Saisontor nur knapp.

Cottbus im zweiten Durchgang stärker

Zum Start der zweiten Halbzeit kamen die Cottbuser besser aus der Kabine. In der 59. Minute hätte Cottbus dann auch in Führung gehen müssen. Nach einer kurz ausgeführten Ecke und einer ansehnlichen Kombination durch die Großasbacher Abwehr scheiterte Daniel Stanese am starken Kevin Broll im Tor der Gäste. Im weiteren Verlauf probierte Cottbus weiter den Gegner hinten einzuschnüren. Großasbach kam nicht mehr zu Torchancen und Cottbus versuchte immer wieder durch Fernschüsse torgefährlich zu werden. In der 80. Minute tauchte dann erneut Mamba frei im Strafraum auf. Sein Kopfball war allerdings nicht stark genug und somit kein Problem für Broll.

Cottbus fehlt das letzte Quäntchen

Insgesamt fehlte Cottbus in den entscheidenden Situationen die letzte Durchschlagskraft. Wollitz versuchte in der Schlussphase die drei Punkte zu erzwingen, brachte Fabian Graudenz für Fabio Viteritti und peitschte seine Mannschaft immer wieder nach vorne. Am Ende musste er sich aber mit dem null zu null und einem Punkt zufrieden geben. "Der Punkt ist okay. Von den Chancen hatten wir mehr als der Gegner. Uns fehlt noch das Selbstvertrauen", war bei Wollitz eine gewisse Enttäuschung nach dem Spiel zu vernehmen. Cottbus steckt weiter im Mittelfeld der dritten Liga fest und trifft nun am nächsten Freitag auf Preußen Münster.

